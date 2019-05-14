Сергей Наев: для контроля над Донбассом украинской армии нужно менее суток

СЕГОДНЯ 08:28 2019-05-14T08:28:13+03:00

Как в "Угадай мелодию" украинские политики соревнуются в обещаниях: я освобожу Донбасс за три дня! а я за день! Фото: kp.ua

Украинские политики не перестают соревноваться друг с другом в обещаниях. Один уже оканчивал АТО за три дня

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Как водится, в Украине все сильны задним умом. Вот и бывший глава операцией объединенных сил Украины Сергей Наев сделал заявление, согласно которому украинской армии для возвращения контроля над Донбассом силовым путем потребуется меньше суток

- Непосредственно на военное действие пойдёт очень мало времени — меньше суток, — сказал Наев.

Однако Наев добавил (на всякий случай), что в настоящий момент перед украинскими военными не стоит задача действовать силовым путем, т.к. государство решило использовать политико-дипломатический способ возвращения Донбасса.

Ранее советник Зеленского в ответ на слова главы МИД Павла Климкина о том, что снятие санкций с РФ в Совете Европы нивелирует минские соглашения заявил, что Киев не должен отказываться от "Минска-2"

- Это очень серьезное заявление со стороны министра, потому что к "Минску" привязана большая часть санкций, которые осуществляются по отношению к РФ. И так легко отмахиваться от этого процесса, мне кажется, является неправильным, - сказал советник Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала Newsone.

ИСТОЧНИК KP.RU