Сергей Наев: для контроля над Донбассом украинской армии нужно менее суток
Как водится, в Украине все сильны задним умом. Вот и бывший глава операцией объединенных сил Украины Сергей Наев сделал заявление, согласно которому украинской армии для возвращения контроля над Донбассом силовым путем потребуется меньше суток
- Непосредственно на военное действие пойдёт очень мало времени — меньше суток, — сказал Наев.
Однако Наев добавил (на всякий случай), что в настоящий момент перед украинскими военными не стоит задача действовать силовым путем, т.к. государство решило использовать политико-дипломатический способ возвращения Донбасса.
Ранее советник Зеленского в ответ на слова главы МИД Павла Климкина о том, что снятие санкций с РФ в Совете Европы нивелирует минские соглашения заявил, что Киев не должен отказываться от "Минска-2"
- Это очень серьезное заявление со стороны министра, потому что к "Минску" привязана большая часть санкций, которые осуществляются по отношению к РФ. И так легко отмахиваться от этого процесса, мне кажется, является неправильным, - сказал советник Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала Newsone.
ИСТОЧНИК KP.RU