МВД ДНР прекратило работу преступной группировки в таможенной службе Республики
Сотрудники МЧС ДНР прекратили в таможенной службе Республики деятельность организованной преступной группы, которая вымогала деньги. Об этом 13 мая рассказали в пресс-службе МВД ДНР.
— Действовала группа лиц. По предварительному сговору они неоднократно вымогали у руководителей и работников различных субъектов хозяйственной деятельности взятки за ускорение процесса оформления грузов, а также за не привлечение к ответственности за нарушение правил таможенного оформления ввозимых грузов и транспортных средств, — сообщил оперативный сотрудник УБОП МВД ДНР.
Правоохранительные органы установили, что группировка получила больше 20 взяток. 14 человек, которые принимали участие в коррумпированной схеме, относятся к представителям внешней экономической деятельности, и еще 10 передавали деньги лидерам группировки.
Злоумышленникам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммой взятки.
Правоохранители пресекли деятельность ОПГ.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU
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