2019-05-14T00:06:31+03:00
Экономика

МВД ДНР прекратило работу преступной группировки в таможенной службе Республики

Злоумышленникам грозит штраф и 12 лет лишения свободы за взятки [видео]
Екатерина Сорока
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Наказание установлено по статье 343, части 5, пункты а,б Уголовного Кодекса ДНР. Фото: dnr-live.ruНаказание установлено по статье 343, части 5, пункты а,б Уголовного Кодекса ДНР. Фото: dnr-live.ru
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Сотрудники МЧС ДНР прекратили в таможенной службе Республики деятельность организованной преступной группы, которая вымогала деньги. Об этом 13 мая рассказали в пресс-службе МВД ДНР.

— Действовала группа лиц. По предварительному сговору они неоднократно вымогали у руководителей и работников различных субъектов хозяйственной деятельности взятки за ускорение процесса оформления грузов, а также за не привлечение к ответственности за нарушение правил таможенного оформления ввозимых грузов и транспортных средств, — сообщил оперативный сотрудник УБОП МВД ДНР.

Правоохранительные органы установили, что группировка получила больше 20 взяток. 14 человек, которые принимали участие в коррумпированной схеме, относятся к представителям внешней экономической деятельности, и еще 10 передавали деньги лидерам группировки.

Злоумышленникам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммой взятки.

Правоохранители пресекли деятельность ОПГ.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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