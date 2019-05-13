МВД ДНР прекратило работу преступной группировки в таможенной службе Республики

13 Май 23:37 2019-05-14T00:06:31+03:00

Злоумышленникам грозит штраф и 12 лет лишения свободы за взятки [видео]

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Сотрудники МЧС ДНР прекратили в таможенной службе Республики деятельность организованной преступной группы, которая вымогала деньги. Об этом 13 мая рассказали в пресс-службе МВД ДНР.

— Действовала группа лиц. По предварительному сговору они неоднократно вымогали у руководителей и работников различных субъектов хозяйственной деятельности взятки за ускорение процесса оформления грузов, а также за не привлечение к ответственности за нарушение правил таможенного оформления ввозимых грузов и транспортных средств, — сообщил оперативный сотрудник УБОП МВД ДНР.

Правоохранительные органы установили, что группировка получила больше 20 взяток. 14 человек, которые принимали участие в коррумпированной схеме, относятся к представителям внешней экономической деятельности, и еще 10 передавали деньги лидерам группировки.

Злоумышленникам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммой взятки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/708512" frameborder="0"></iframe> Правоохранители пресекли деятельность ОПГ.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU