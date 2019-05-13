Юлия Чичерина спела с школьниками в Перевальске

13 Май 21:14 2019-05-13T21:14:14+03:00

Об этом сообщили в райадминистрации

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В День Луганской Народной Республики российская артистка выступила в Перевальске. Юлия Чичерина исполняла свои хиты вместе со сводным хором детских школ искусств. Об этом сообщил в районной администрации.

- Известная российская рок-исполнительница Юлия Чичерина в День Республики выступила в Перевальске вместе со сводным хором детских школ искусств, - говорится в сообщении.

Чичерина приезжает в Донбасс с самого начала вооруженного конфликта и уже имеет паспорт ЛНР.

- Юлия представила свои хиты, которые до сих пор у всех на слуху – «Ту-лу-ла» и «Мой рок-н-ролл». В завершении концерта Юлия Чичерина исполнила нашумевшую песню «Пожалуйста, не стреляйте в детей», - рассказали в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU