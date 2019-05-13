В Красном Луче пройдет ежегодная патриотическая туриада

СЕГОДНЯ 20:35 2019-05-13T20:35:11+03:00

Также Борис Портной добавил, что туриада будет проходить весь день с 9 утра и до 5 вечера. Фото: agmk-alchevsk.at.ua

В ней будут участвовать 18 команд из ЛНР, ДНР и личного состава министерства образования и науки ЛНР

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18 мая на территории Краснолучскго мемориального комплекса «Миус-фронт» стартует ежегодная туриада по местам боевой славы шахтерских дивизий. Это мероприятие уже успело стать традиционным в ЛНР. И в этом году в нем будут участвовать 18 команд. Об этом сообщил директор Республиканского центра детского-юношеского туризма и краеведения Борис Портной.

— В нынешнем году планируется участие в мероприятии 18 команд, в каждой из которых по 10 человек. В их числе будет команда от Донецкой Народной Республики, 14 команд представят все города и районы ЛНР. А также будут команды, которые подведомственны непосредственно Министерству образования и науки ЛНР, — говорится в сообщении.

Туриада будет разделена на четыре части в соответствии с площадками, которые отобрали организаторы. Основной темой стали земляки Герои СССР, поэтому участники проведут туриаду сначала в стенах мемориального комплекса «Миус-фронт», где их будет ждать познавательная экскурсия. Дальше идет зона с литературно-музыкальными композициями и военно-спортивная полоса препятствий. Ключевой момент туриады – это викторина о событиях Великой Отечественной войны.

Кто хочет ответить на все вопросы и не проиграть в ней, то Борис Портной дал подсказку как это можно сделать. Для этого нужно прочесть книги «Рубежи шахтерской славы» и «Миусские высоты» Якова Захарова. Именно на эти книги делали упор авторы викторины, когда писали вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU