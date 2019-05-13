ВСУ перебросили к линии разграничения в Донбассе тяжелое вооружение

СЕГОДНЯ 19:50 2019-05-13T19:50:23+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что Вооруженные силы Украины перебросили к линии соприкосновения в ЛНР тяжелую технику.

- Украинские боевики разместили у линии соприкосновения в ЛНР танки, БМП и гаубицы, - сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Технику выявили в районе населенных пунктов Золотое и Троицкое.

- В районе населенного пункта Золотое выявлено нахождение двух танков Т-72 и трех БМП-1, - рассказывает Осадчий. - В районе населенного пункта Троицкое выявлены огневые позиции двух 122-милиметровых гаубиц Д-30.

ИСТОЧНИК KP.RU