2019-05-13T18:56:37+03:00
Политика

Евросоюз увеличил бюджет консультативной миссии в Донбассе

Это необходимо, чтобы увеличить количество подразделений миссии в Донбассе
Екатерина Сорока
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Заявление Совета ЕС было опубликовано 13 мая. Фото: censor.net.uaЗаявление Совета ЕС было опубликовано 13 мая. Фото: censor.net.ua
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Евросоюз продлил время прибытия консультативной миссии EUAM в Украине еще на два года и увеличил ее бюджет на 25%. Выделенные деньги должны пойти на постройку новых подразделений миссии в Донбассе. Об этом стало известно из опубликованного заявления Совета ЕС.

— Совет продлил мандат миссии советников ЕС в Украине до 31 мая 2021 года. Он также утвердил бюджет миссии в 54 миллиона евро на следующие два года, что представляет собой увеличение бюджета на 25%. Это отражает эффективность работы миссий, включая, в частности, развертывание новых подразделений миссии на юге и юго-востоке Украины, — говорится в заявлении.

Напомним, EUAM – это консультативная миссия, которая действует на территории Украины с 2014 года. Она связана с работой полиции, прокуратуры и другими структурами безопасности в стране.

Увеличивая бюджет, EUAM ставит перед собой целью на следующие два года развить и укрепить силовые структуры в Украине. В том числе построить дополнительные подразделения для консультации ВСУ в Донбассе. По мнению Совета ЕС, этот шаг должен вернуть доверие граждан страны к этим самым структурам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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