2019-05-13T17:30:46+03:00
Политика

Пьяный боец ВСУ в Донбассе напал на своих военнослужащих с ножом и скрылся

Сослуживцев пришлось госпитализировать
Екатерина Сорока
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Два случая получения ранения небоевые. Фото: укроп.orgДва случая получения ранения небоевые. Фото: укроп.org
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11 мая в 10-й бригаде ВСУ произошла стычка пьяного военнослужащего с двумя его сослуживцами. Из-за чего последние получили ножевые ранения. Сам виновник событий скрылся с места преступления. Об этом сегодня рассказал начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Находясь на позиции в районе населенного пункта Новотошковское военнослужащий десятой бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевые ранения двум своим сослуживцам, после чего скрылся. На данный момент пострадавшие находятся в больнице Лисичанска, а беглец объявлен в розыск, — сказано в заявлении.

Местоположение преступника определить пока не удалось.

Вместо этого Народная милиция ЛНР продолжает фиксировать потери в рядах украинских войск. Так за прошедшие сутки из строя вышло трое военнослужащих: один был убит во время обстрела, трое раненных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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