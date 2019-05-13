2019-05-13T17:33:06+03:00
Политика

Разведка ЛНР выявила пять скрытых случая дезертирства военных ВСУ

Местоположение дезертиров пока неизвестно
Екатерина Сорока
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НМ ДНР продолжает фиксировать случаи небоевых потерь в рядах ВСУ. Фото: blogs.korrespondent.netНМ ДНР продолжает фиксировать случаи небоевых потерь в рядах ВСУ. Фото: blogs.korrespondent.net
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Командование 54-й отдельной механизированной бригады скрыло факт дезертирства пяти своих военнослужащих. Поэтому сказать точно, когда бойцы покинули место дислокации и где они находятся на данный момент невозможно. Об это сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— По информации нашей разведки, в 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ выявлено пять ранее скрытых случаев оставления военнослужащими мест дислокации, три из них с оружием. Местонахождение дезертиров до сих пор неизвестно, — говорится в заявлении начальника пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в 54-ю бригаду приехали сотрудники военной прокуратуры с проверкой. Разведка Народной милиции ЛНР, доложила, что именно поэтому скрытые факты дезертирства в батальоне стали известны только сейчас. Из-за чего немедленно по всем известным фактам было начато расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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