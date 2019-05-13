15 мая МЧС ЛНР проведет техническую проверку сирен

СЕГОДНЯ 17:00 2019-05-13T17:00:03+03:00

Проверка будет длиться около трех минут. Фото: lnr.today

Проверка будет проходить в крупных населенных пунктах Республики

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МЧС ЛНР заранее предупреждает жителей Республики о том, что 15 мая в крупных городах будет проходить техническая проверка электронной сирены. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

—15 мая в десять часов утра будет проводиться техническая проверка системы централизованного оповещения гражданской обороны Луганской Народной Республики с запуском электронных сирен, — говорится в сообщении.

МЧС ЛНР распространило данное сообщение, чтобы предупредить мирное население в крупных городах о проведении технических работ, чтобы предотвратить возможность возникновения паники и беспокойств.

— Сохраняйте спокойствие и пресекайте любые проявления паники, — призвали жителей управление МЧС.

Проверка сирен является плановым мероприятием, которое МЧС Республики обязано проводить регулярно. Последняя проверка была осуществлена 22 ноября 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU