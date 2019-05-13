15 мая МЧС ЛНР проведет техническую проверку сирен
МЧС ЛНР заранее предупреждает жителей Республики о том, что 15 мая в крупных городах будет проходить техническая проверка электронной сирены. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
—15 мая в десять часов утра будет проводиться техническая проверка системы централизованного оповещения гражданской обороны Луганской Народной Республики с запуском электронных сирен, — говорится в сообщении.
МЧС ЛНР распространило данное сообщение, чтобы предупредить мирное население в крупных городах о проведении технических работ, чтобы предотвратить возможность возникновения паники и беспокойств.
— Сохраняйте спокойствие и пресекайте любые проявления паники, — призвали жителей управление МЧС.
Проверка сирен является плановым мероприятием, которое МЧС Республики обязано проводить регулярно. Последняя проверка была осуществлена 22 ноября 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»