В Санкт-Петербурге высадят розы из Донецка

СЕГОДНЯ 17:27 2019-05-13T17:27:20+03:00

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Несмотря на боевые действия, в Донецке продолжается высадка роз. Некоторые из них в скором времени передадут представителям общественных организаций Санкт-Петербурга, которые высадят донецкие розы в северной столице России. Об этом рассказали в Русском центре.

— На базе Московского культурно-досугового центра состоится встреча представителей общественных организаций Санкт-Петербурга и Донбасса с участием руководства Московского района Санкт-Петербурга и города Донецка, после чего в Московском парке Победы состоится торжественная высадка роз, — рассказали в Русском центре.

Вместе с общественными деятелями в Санкт-Петербург поедет делегации из ДНР, чтобы проследить за тем, как будут высажены донецкие розы.

Высадка донецких роз в разных городах России происходит в рамках проекта «Берегиня Донбасса», который стартовал в 2016 году. В том же году Донецк передал в Кисловодск 60 кустов роз, а через год еще 35 кустов отправились в Ставрополь. Какое количество саженцев поедут в Санкт-Петербург в этот раз пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU