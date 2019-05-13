ВСУ разместили четыре схрона с оружием на территории Донбасса

СЕГОДНЯ 15:28 2019-05-13T15:28:19+03:00

В схронах было найдено 36 автоматов, 40 гранат и больше 10 тысяч патронов

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В 10-й отдельно горно-штурмовой бригаде ВСУ скоро пройдет ротация войск, в связи с этим на месте их нахождения все больше возникают случаи хищения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которые потом перепрятываются в специальные схроны. Так, за последние три дня Народная милиция ЛНР узнала о четырех тайника. Об этом 12 мая рассказал офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— В связи с проведением ротационных мероприятий и подготовке к убытию в ППД, в подразделениях 10-й отдельной горно-штурмовой бригады отмечается особый всплеск незаконного оборота оружия и боеприпасов. По данным нашего осведомленного источника в штабе 10-й бригады, за три дня было выявлено четыре схрона оружия в районе дислокации 8-го и 109-го батальонов бригады. Всего обнаружено тридцать шесть автоматов АК-74, сорок гранат РГД-5, более десяти тысяч патронов калибра 5,45 и 7,62 миллиметров, —говорится в заявлении.

Также Иван Филипоненко добавил, что Народной милиции ЛНР удалось задержать двух военнослужащих ВСУ, которые причастны к организации схронов. При этом один из задержанных занимает должность заместителя командира батальона по вооружению.

ИСТОЧНИК KP.RU