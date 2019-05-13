2019-05-13T14:13:03+03:00
Политика

ЛНР и Южная Осетия подписали соглашение о сотрудничестве

Благодаря договору Республики определили свои дружеские отношения о сотрудничестве и взаимопомощи
Екатерина Сорока
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Первый культурный обмен между Республиками пройдет в августе-сентябре 2019 года. Фото: miaistok.suПервый культурный обмен между Республиками пройдет в августе-сентябре 2019 года. Фото: miaistok.su
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12 мая во время празднования пятилетия со дня образования ЛНР в Луганск прибыла иностранная делегация, в состав которой входил Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев. В ходе переговоров представителями двух Республик был подписан договор о сотрудничестве. А это означает, что Южная Осетия официально подтвердила дружеские отношения о сотрудничестве и взаимопомощи между странами.

— С этого часа начал работать договор, заключённый между нашими республиками, о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, и с этого же часа наши республики вступили в дипломатические отношения. Это очень важный для наших стран и народов шаг, который позволит расширить и углубить наши двухсторонние отношения, – поделился Дмитрий Медоев.

Подписанный договор дает возможность ЛНР рассчитывать на постоянную поддержку признанного государства, проводить культурный обмен гражданами, а также иметь официального представителя на международной арене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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