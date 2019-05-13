2019-05-13T14:00:01+03:00
Общество

Донецкий градоначальник посетил фестиваль национальных кухонь

Там каждый желающий смог попробовать самые известные блюда разных национальных кухонь
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Алексей Кулемзин посетил фестиваль национальных кухонь. Фото: администрация города ДонецкаАлексей Кулемзин посетил фестиваль национальных кухонь. Фото: администрация города Донецка
Изменить размер текста:

С самого утра в парке имени Щербакова вдоль каскадного фонтана по обе стороны выросли шатры. Некоторые блюда готовили на открытом огне. Не только на мангалах и барбекю. К примеру, возле палатки с узбекскими яствами был установлен большой чан, в котором приготовили ароматный плов.

На фестивале национальных кухонь каждый желающий смог попробовать самые известные блюда русской, азербайджанской, греческой, узбекской, итальянской, французской, японской и других национальных кухонь.

Все желающие приняли участие в мастер-классах по приготовлению лимонада, кваса и продегустировали их. Еще была чайная церемония. В ней поучаствовал и глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- Фестиваль национальных кухонь стал хорошей и доброй традицией, получая многочисленные положительные отзывы дончан и гостей столицы ДНР, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЛНР и Южная Осетия подписали соглашение о сотрудничестве
На концерт по случаю празднования Дня ЛНР в Луганске собралось больше 50 тысяч человек
Украина пригнала к линии фронта танки, БМП и гаубицы
В Золотом-5 обстрелами повреждены три жилых дома
Экс-командующий Наев заявил, что украинская армия может захватить Донбасс всего за сутки
ВСУ направили в Донбасс глушилки для беспилотников ОБСЕ
ВСУ утром 13 мая обстреляли Донецк и Горловку
Обстрелы ЛНР: за минувшие сутки киевские силовики девять раз обстреляли территорию Республики
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 24 градусов тепла, местами грозы
Погода в Донецке: ближе к полудню облачно, без осадков, до +25
Глава Зайцево Ирина Дикун: обстрел ВСУ обернулся пожаром в поселке
Небоевые потери ВСУ: два бойца подорвались на гранате
Первая леди ЛНР вручила супруге Дениса Пушилина копию Луганской иконы Божией Матери