Донецкий градоначальник посетил фестиваль национальных кухонь

СЕГОДНЯ 13:51 2019-05-13T14:00:01+03:00

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С самого утра в парке имени Щербакова вдоль каскадного фонтана по обе стороны выросли шатры. Некоторые блюда готовили на открытом огне. Не только на мангалах и барбекю. К примеру, возле палатки с узбекскими яствами был установлен большой чан, в котором приготовили ароматный плов.

На фестивале национальных кухонь каждый желающий смог попробовать самые известные блюда русской, азербайджанской, греческой, узбекской, итальянской, французской, японской и других национальных кухонь.

Все желающие приняли участие в мастер-классах по приготовлению лимонада, кваса и продегустировали их. Еще была чайная церемония. В ней поучаствовал и глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- Фестиваль национальных кухонь стал хорошей и доброй традицией, получая многочисленные положительные отзывы дончан и гостей столицы ДНР, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU