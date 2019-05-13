2019-05-13T14:00:19+03:00
Общество

На концерт по случаю празднования Дня ЛНР в Луганске собралось больше 50 тысяч человек

На концерт приехали мирные жители ЛНР, с подконтрольных ВСУ территорий и гости Республики
Екатерина Сорока
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«Кватро» спели неофициальный гимн Донбасса «Спят курганы темные». Фото: prodonbass.ru«Кватро» спели неофициальный гимн Донбасса «Спят курганы темные». Фото: prodonbass.ru
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На концерт в честь пятилетия со дня образования Республики в центре Луганска собралось больше 50 тысячи человек. Они приехали на празднование со всех уголков ЛНР, соседней ДНР, подконтрольных Украиной территорий и даже из европейских стран. Об этом рассказал сотрудник Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Александр Безгодков.

— Сегодняшний наш концерт посвящен знаменательной дате, великой дате – нашей Республике исполнилось пять лет. Уже стало доброй традицией, к нам приехали звезды эстрады из братского нам государства. Естественно, эти концерты любимы нашим народом, любимы в нашей Республике, — поделился Александр Безгодков.

Концерт состоял из двух частей. В первой выступали творческие коллективы и сольные исполнители из Луганской музыкальной филармонии. ПОсле завершения выступления на сцену начали подниматься российские гости.

У каждого приглашенного российского исполнителя было собственное видение своего выступления. Так, сначала для толпы выступил вокальный коллектив «Кватро» с патриотическим репертуаром. Придал празднику драйва Стас Костюшкин со своими хитами из чартов. А в конце выступил Алексей Воробьев, который сделал упор на джазовые композиции.

Завершали свои выступления музыканты небольшой поздравительной речью со словами поддержки в нелегкое для Республики военное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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