2019-05-13T11:56:44+03:00
Политика

ВСУ утром 13 мая обстреляли Донецк и Горловку

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Утром 13 мая Вооруженные силы Украины открыли огонь по Донецку и Горловке. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- Украинские вооруженные формирования сегодня, 13 мая, обстреляли из минометов поселок Зайцево на северной окраине Горловки, а также из гранатометов западную окраину Донецка, - говорится в сообщении.

Якубов отметил, что обстрел Горловки длился полчаса - с 07:10 до 07:40. Было выпущено 11 мин калибром 82 миллиметра.

- С 06:00 до 07:00 под огнем со стороны ВСУ находились поселки Александровка и шахты Трудовская на западе Донецка, а также Гольмовский на севере Горловки. По ним совокупно было выпущено 10 снарядов из БМП-1, а также произведено 38 выстрелов из гранатометов, - рассказал Якубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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