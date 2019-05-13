2019-05-13T12:26:50+03:00
Политика

Экс-командующий Наев заявил, что украинская армия может захватить Донбасс всего за сутки

В планы Наева на эти 24 часа также входит захват территории Крыма
Екатерина Сорока
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7 мая командование ДНР рассказало о позорном послужном списке нового командующего. Фото: censor.net.ua7 мая командование ДНР рассказало о позорном послужном списке нового командующего. Фото: censor.net.ua
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Бывший командующий так называемой, "ООС" Сергей Наев в своем интервью для украинского телеканала заявил, что украинская армия сможет захватить территории Донбасса и Крыма менее чем за сутки.

— Непосредственно на военное действие пойдет очень мало времени — меньше суток. Главное в таком случае — очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться, — рассказал в своем интервью Наев.

Напомним, что Сергей Наев находился на должности командующего "ООС" больше года. За время его руководства в подразделениях ВСУ было установлено рекордное количество небоевых потерь, а также было сделано опровержение его заявления о том, что украинская армия сместила позиции Народной милиции ДНР.

Сергея Наева уволили с должности командующего шестого мая. И на его место была назначен генерал Александра Сырского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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