2019-05-13T12:20:35+03:00
Политика

ВСУ направили в Донбасс глушилки для беспилотников ОБСЕ

Данную информацию подтверждают отчеты ОБСЕ
Екатерина Сорока
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Ранее сообщалось, что Народная милиция ДНР сбила все беспилотники ВСУ, приобретенные у «волонтеров». Фото: inosmi.ruРанее сообщалось, что Народная милиция ДНР сбила все беспилотники ВСУ, приобретенные у «волонтеров». Фото: inosmi.ru
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Украинская сторона выделила дополнительные средства, которые пойдут на глушение беспилотников. Их разместили на Мариупольском участке фронта.. Данную информацию подтвердили наблюдатели ОБСЕ в своих отчетах. Об этом заявил 12 мая начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— Украинское командование усиливает ведение радиоэлектронной борьбы. Отмечается выделение дополнительных средств РЭБ на Мариупольском направлении. Имеющуюся у нас информацию подтверждают отчеты ОБСЕ. Так, наблюдатели Миссии 10 мая зафиксировали четыре комплекса радиоэлектронной борьбы Р-330У и Р-330Т вблизи населенного пункта Пищевик Волновахского района, — говорится в заявлении.

Выделенные РЭБ необходимы ВСУ для того, чтобы скрыть факт того, что они используют запрещенное вооружение в районе 79-й штурмовой бригады. Для выполнения этой задачи была назначена маневренная группа из состава 502-го батальона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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