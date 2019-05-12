Глава Зайцево Ирина Дикун: обстрел ВСУ обернулся пожаром в поселке

СЕГОДНЯ 19:30 2019-05-12T19:35:23+03:00

Жители ДНР страдают от обстрелов каждый день Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня в Зайцево разорвалось семь украинских мин

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ВСУ обстреляли поселок Зайцево на севере Горловки, в результате чего загорелся один из жилых домов и хозпостройка. Об этом сегодня «КП» сообщила Глава Зайцево Ирина Дикун.

- В жилом секторе разорвались семь мин ВСУ, - сказала Ирина Вячеславовна. – Сначала загорелся сарай по адресу улица Рыбалко, 214, а затем огонь перекинулся на соседний дом № 216. Оперативно прибывшие пожарные потушили пожар.

К счастью, обошлось без жертв.

- Несмотря на ежедневные обстрелы, Зайцево живет и не думает сдаваться, - говорит Ирина Дикун.

Она с первых дней войны помогала оставшимся в поселке людям, в то время как весь поссовет сбежал на Украину. Поселок оказался на передовой. И сейчас для украинских вояк Зайцево – это ворота в Горловку.

ИСТОЧНИК KP.RU