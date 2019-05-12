2019-05-12T19:35:23+03:00
Политика

Глава Зайцево Ирина Дикун: обстрел ВСУ обернулся пожаром в поселке

Сегодня в Зайцево разорвалось семь украинских мин
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Жители ДНР страдают от обстрелов каждый деньЖители ДНР страдают от обстрелов каждый деньФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Изменить размер текста:

ВСУ обстреляли поселок Зайцево на севере Горловки, в результате чего загорелся один из жилых домов и хозпостройка. Об этом сегодня «КП» сообщила Глава Зайцево Ирина Дикун.

- В жилом секторе разорвались семь мин ВСУ, - сказала Ирина Вячеславовна. – Сначала загорелся сарай по адресу улица Рыбалко, 214, а затем огонь перекинулся на соседний дом № 216. Оперативно прибывшие пожарные потушили пожар.

К счастью, обошлось без жертв.

- Несмотря на ежедневные обстрелы, Зайцево живет и не думает сдаваться, - говорит Ирина Дикун.

Она с первых дней войны помогала оставшимся в поселке людям, в то время как весь поссовет сбежал на Украину. Поселок оказался на передовой. И сейчас для украинских вояк Зайцево – это ворота в Горловку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Небоевые потери ВСУ: два бойца подорвались на гранате
Первая леди ЛНР вручила супруге Дениса Пушилина копию Луганской иконы Божией Матери
Военные ДНР сбили над Донецком два украинских беспилотника
Луганский градоначальник открыл в городе мотосезон
В Луганск прибыл Денис Пушилин
В Донбассе выступит российская группа «СССР»
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР около двух десятков боеприпасов
«Моя Республика: взгляд в будущее»: На бульваре Шевченко в Донецке открылась выставка молодых архитекторов
16 мая в Донецке состоится премьера музыки Эдуарда Артемьева к фильму «Сибирский цирюльник»
Обстрелы ЛНР: ВСУ семь раз за сутки нарушили «перемирие»
Киев не сможет лишить дончан украинской пенсии за паспорт РФ
День Республики: «Россия – Родина-мать» в исполнении Главы ДНР прозвучала в центре Донецка
Денис Пушилин: шаг за шагом, мы возвращаемся домой, в Россию, становясь все ближе друг к другу
Открытие нового мотосезона собрало в Луганске больше тысячи мотоциклистов
На шествие «Лента времени» в Донецке вышло 40 тысяч жителей
Жизнь после провозглашения ЛНР: в Кировске появилось пять новых СМИ
Иностранным гостям показали в Донецке достижения Республики
Республики Донбасса выпустили совместную марку в честь пятилетия ДНР и ЛНР
ВСУ наращивают боевую мощь в районе населенного пункта Золотое
В Донбассе морпех из 35-й бригады застрелил капитана ВСУ, требовавшего идти в разведку
Раненых в Донбассе украинских солдат повезут лечиться в Германию
33 погибших и 107 раненых: Киев в разы занижает потери своей армии в Донбассе