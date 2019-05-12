Глава Зайцево Ирина Дикун: обстрел ВСУ обернулся пожаром в поселке
ВСУ обстреляли поселок Зайцево на севере Горловки, в результате чего загорелся один из жилых домов и хозпостройка. Об этом сегодня «КП» сообщила Глава Зайцево Ирина Дикун.
- В жилом секторе разорвались семь мин ВСУ, - сказала Ирина Вячеславовна. – Сначала загорелся сарай по адресу улица Рыбалко, 214, а затем огонь перекинулся на соседний дом № 216. Оперативно прибывшие пожарные потушили пожар.
К счастью, обошлось без жертв.
- Несмотря на ежедневные обстрелы, Зайцево живет и не думает сдаваться, - говорит Ирина Дикун.
Она с первых дней войны помогала оставшимся в поселке людям, в то время как весь поссовет сбежал на Украину. Поселок оказался на передовой. И сейчас для украинских вояк Зайцево – это ворота в Горловку.
ИСТОЧНИК KP.RU