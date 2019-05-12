2019-05-12T18:18:54+03:00
Политика

Небоевые потери ВСУ: два бойца подорвались на гранате

Это произошло по неосторожности, сказали в УНМ ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Два бойца ВСУ подорвались на гранате. Фото: ФАНДва бойца ВСУ подорвались на гранате. Фото: ФАН
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Два бойца ВСУ ранены в результате подрыва на гранате, произошедшего из-за неумелого обращения с ней. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- 11 мая по причине неумелого обращения с оружием и отсутствия контроля со стороны командного состава в одном из подразделений 54-й отдельной механизированной бригады в районе Золотого-4 в результате подрыва на гранате РГД-5 получили ранения двое военнослужащих ВСУ, - сказал он.

- По уже отработанной схеме доклада в вышестоящий штаб эти небоевые потери были представлены командиром бригады Майстренко как боевые, полученные в результате вымышленных обстрелов со стороны Народной милиции ЛНР, - добавил Иван Филипоненко.

По его словам, морально-психологическое состояние бойцов ВСУ остается на крайне низком уровне, что способствует увеличению количества небоевых потерь, случаи которых фиксируют каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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