Первая леди ЛНР вручила супруге Дениса Пушилина копию Луганской иконы Божией Матери

СЕГОДНЯ 17:03 2019-05-12T17:07:38+03:00

Это произошло в луганском Свято-Петропавловском кафедральном соборе сегодня, в День жен-мироносиц

Изменить размер текста: A A

Первая леди ЛНР во время посещения луганского Свято-Петропавловского кафедрального собора вручила супруге главы ДНР копию Луганской иконы Божией Матери.

- В сегодняшний праздничный день, когда церковь чествует жен-мироносиц, наш Свято-Петропавловский кафедральный собор посетили первые леди двух Республик – Луганской и Донецкой, - ЛИЦ цитирует священнослужителя собора.

Для первых леди Республик Донбасса была организована экскурсия по собору, во время которой священнослужитель рассказал о главных святынях храма.

Супруга главы ЛНР Леонида Пасечника вручила первой леди ДНР копию иконы Божьей Матери «Луганская», после этого они поставили свечи за здравие и помолились о благополучии народа Донбасса.

День жен-мироносиц – праздник в православном календаре, приходящийся на второе воскресенье после Пасхи. В этот день принято почитать память жен-мироносиц, которые пришли после распятия Христа к пещере с его телом и принесли миро и ароматы.

Явление Божией Матери празднуется в Луганске ежегодно в июне в течение трех дней – так, как заповедал местный диакон отец Филипп Луганский (Филипп Горбенко). По преданию, Божья Матерь явилась старцу Филиппу в 1905 году, обозначив своим шествием крест над городом. По почину старца и был написан Луганский образ Божией Матери, который до конца находился в его келье и еще при жизни старца он был сфотографирован и размножен.

ИСТОЧНИК KP.RU