Военные ДНР сбили над Донецком два украинских беспилотника

СЕГОДНЯ 16:20 2019-05-12T16:20:47+03:00

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В день празднования образования Донецкой Народной Республики боевики 57-й бригады предприняли попытку сброса самодельного взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата в Спартак. Об сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Даниил Безсонов.

- Носитель смертоносного груза был своевременно обнаружен нашими наблюдателями, - сказал он. - Беспилотник противника был обстрелян из стрелкового оружия, в результате чего произошла детонация взрывного устройства в воздухе.

Провалившийся террористический акт не остановил боевиков 57- й бригады.

- По приказу военного преступника Мишанчука в воздух был поднят еще один беспилотный летательный аппарат, на этот раз для осуществления корректировки миномётного огня по жилым домам Киевского района Донецка. Наши защитники не позволили осуществиться коварным планам бандеровских недобитков. Из незапрещённого Минскими соглашениями вооружения, наши воины сбили и этот беспилотник. Оба сбитых летательных аппарата представлены вашему вниманию. Умелые действия наших военнослужащих оставили 42-й батальон 57-й бригады без средства воздушной разведки. Все беспилотники, поставленные в бригаду так называемыми волонтёрами, уничтожены, - сказал Даниил Безсонов.

На указанные вопиющие факты Народная милиция обращает руководство ОБСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU