2019-05-12T13:42:24+03:00
Общество

В Луганск прибыл Денис Пушилин

Глава ДНР примет участие в торжествах по случаю Дня ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Денис Пушилин примет участие в торжествах по случаю Дня ЛНР. Фото: Сайт главы ДНРДенис Пушилин примет участие в торжествах по случаю Дня ЛНР. Фото: Сайт главы ДНР
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В воскресенье, 12 мая, Луганская Народная Республика отмечает пятую годовщину со дня основания. Для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к этой знаменательной дате, в Луганск прибыл Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник также встретил официальные делегации из Российской Федерации, Республики Южная Осетия, Республики Абхазия.

- Среди гостей, прибывших на торжества в ЛНР, – член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Казбек Тайсаев, Андрей Козенко, Наталья Поклонская, депутат Государственного Совета Республики Крым Анна Рубель. Делегацию Республики Южная Осетия возглавляет Президент Анатолий Бибилов, Республики Абхазия – Премьер-министр Валерий Бганба, - сообщили в пресс-службе Главы ДНР.

Официальный прием делегаций дружественных стран в эти минуты проходит в Доме Правительства ЛНР.

Отметим, что в рамках празднования запланировано участие официальных делегаций в памятном мероприятии у мемориального комплекса «Не забудем! Не простим!», в торжественном собрании по случаю пятой годовщины со дня основания ЛНР, праздничном концерте и других мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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