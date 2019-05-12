ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР около двух десятков боеприпасов
ВСУ за прошедшие сутки девять раз нарушили «перемирие», выпустив по ДНР около двух десятков боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Всего за сутки украинские силовики выпустили по Республике восемнадцать боеприпасов, - сказали в СЦКК. - Они использовали тяжелые минометы, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.
Противник открывал огонь преимущественно на донецком направлении.
- Под обстрелами оказались окрестности донецкого аэропорта, Спартак и Саханка, - констатировали военные ДНР.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Напомним: вчера ВСУ девять раз нарушили «режим тишины», выпустив по Республике почти 200 боеприпасов.
ИСТОЧНИК KP.RU