2019-05-12T10:47:50+03:00
Политика

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР около двух десятков боеприпасов

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ за сутки выпустили по ДНР около двух десятков боеприпасов. Фото: news-front.infoВСУ за сутки выпустили по ДНР около двух десятков боеприпасов. Фото: news-front.info
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ВСУ за прошедшие сутки девять раз нарушили «перемирие», выпустив по ДНР около двух десятков боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Всего за сутки украинские силовики выпустили по Республике восемнадцать боеприпасов, - сказали в СЦКК. - Они использовали тяжелые минометы, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.

Противник открывал огонь преимущественно на донецком направлении.

- Под обстрелами оказались окрестности донецкого аэропорта, Спартак и Саханка, - констатировали военные ДНР.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним: вчера ВСУ девять раз нарушили «режим тишины», выпустив по Республике почти 200 боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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