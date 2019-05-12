«Моя Республика: взгляд в будущее»: На бульваре Шевченко в Донецке открылась выставка молодых архитекторов

СЕГОДНЯ 09:44 2019-05-12T09:47:48+03:00

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В Донецке в сквере у памятника Тарасу Шевченко впервые открылась выставка проектов молодых архитекторов «Моя Республика: взгляд в будущее». На тридцати восьми крупноформатных планшетах представлены работы в номинациях «Городская инфраструктура: новая модель» и «Культурное наследие: сохраним свою историю».

- Мы благодарим всех, кто принял участие в конкурсе, кто представил свои проекты. Каждый проект, который был представлен на конкурс – интересен и уникален. Участники конкурса в своих работах продемонстрировали свое видение будущего Республики. Данный конкурс в очередной раз показал, что в ДНР проживает талантливая и многогранная молодежь, - сказала "КП" заместитель министра культуры ДНР Ольга Кобец.

На выставке солидные архитектурные наработки ребят из Донецка, Дебальцево, Горловки, Зугрэса, Енакиево, Макеевки, Снежного, Харцызска и Ясиноватой.

ИСТОЧНИК KP.RU