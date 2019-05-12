Обстрелы ЛНР: ВСУ семь раз за сутки нарушили «перемирие»
ВСУ семь раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Обстрелам подверглись районы Калиново, Желобка, Лозового и Калиново-Борщеватого, - рассказали в СЦКК. - Огонь велся из противотанковых ракетных комплексов, 120- и 82-миллиметровых минометов и гранатометов АГС.
Напомним, что вчера украинские силовики в ЛНР восемь раз нарушили «перемирие». Обстрелам подверглись районы Золотого-5, Калиново, Фрунзе, Желобка и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.
Огонь велся из 152- и 122-миллиметровых артиллерийских орудий, 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, в том числе и крупнокалиберного.
ИСТОЧНИК KP.RU