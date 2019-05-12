Обстрелы ЛНР: ВСУ семь раз за сутки нарушили «перемирие»

СЕГОДНЯ 08:55 2019-05-12T08:55:29+03:00

ВСУ семь раз за сутки нарушили «перемирие». Фото: ТК "Звезда"

Об этом сообщили в СЦКК

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ВСУ семь раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрелам подверглись районы Калиново, Желобка, Лозового и Калиново-Борщеватого, - рассказали в СЦКК. - Огонь велся из противотанковых ракетных комплексов, 120- и 82-миллиметровых минометов и гранатометов АГС.

Напомним, что вчера украинские силовики в ЛНР восемь раз нарушили «перемирие». Обстрелам подверглись районы Золотого-5, Калиново, Фрунзе, Желобка и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.

Огонь велся из 152- и 122-миллиметровых артиллерийских орудий, 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, в том числе и крупнокалиберного.

ИСТОЧНИК KP.RU