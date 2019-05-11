Киев не сможет лишить дончан украинской пенсии за паспорт РФ

СЕГОДНЯ 20:55 2019-05-11T20:55:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Какие только страшилки из Киева не услышали жители республик Донбасса после начала процедуры выдачи российских паспортов. Одна из самых распространенных – Украина лишит пенсий тех, кто получит паспорт РФ. На самом же деле в незалежной нельзя лишить пенсий и соцвыплат украинских граждан, проживающих на неподконтрольном украинским властям Донбассе из-за раздачи им паспортов РФ. Это вынужден был признать заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины (МинВОТ) Георгий Тука.

- Автоматическое лишение гражданства Украины при получении паспорта России не предусмотрено украинским законодательством, - сообщил чиновник.

Действительно, украинский паспорт забирать у дончан не будут при выдаче российского. И требовать выхода из украинского гражданства – тоже. К тому же правительство Украины уже приняло решение не признавать российские паспорта, выданные жителям ЛДНР. А значит Киев не сможет лишить пенсий на основании наличия у дончан и луганчан паспортов РФ. Исключение – если жители переедут в Россию на постоянное место жительства и там оформят российскую пенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU