День Республики: «Россия – Родина-мать» в исполнении Главы ДНР прозвучала в центре Донецка

СЕГОДНЯ 20:17 2019-05-11T20:17:46+03:00

На площади Ленина в этот момент находилось около 10 тысяч жителей со всей Республики

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День Республики в ДНР отмечается ежегодно с 2014 года. Но на пятилетний юбилей Глава государства приготовил для жителей необычный сюрприз – на завершающем концерте он сам исполнил песню «Россия – Родина-мать» перед многочисленной аудиторией, которая сегодня собралась на площади Ленина.

— Наша компания приехала в центр, чтобы специально послушать выступление российских звезд Костюшкина и Воробьева. Какое же наше было удивление, когда вместо них мы на сцене увидели Дениса Пушилина, который пел про Россию. Странно было его видеть не в костюме, да еще и с гитарой, но народу похоже понравилось творчество Главы, — поделилась одна жительниц Республики.

Денис Пушилин пел песню «Россия – Родина-мать», которую написал один из донецких композиторов.

Его выступление длилось всего несколько минут. Как только оно началось, в толпе появились таблички с надписями «Росс – наш выбор» и «Мы выбираем Россию», а в конце в небо запустили шары белого, синего и красного цвета. Все это говорит о том, что выступление Главы действительно было спланировано заранее, но для большинства людей, которые находились у сцены в этот день, это все равно оказалось приятным сюрпризом.

После выступления Дениса Пушилина концерт продолжился с участием российских звезд. Сразу после него на сцену поднялся певец Стас Костюшкин.

ИСТОЧНИК KP.RU