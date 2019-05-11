Денис Пушилин: шаг за шагом, мы возвращаемся домой, в Россию, становясь все ближе друг к другу

СЕГОДНЯ 19:10 2019-05-11T19:10:39+03:00

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В Донецком государственном академическом театре оперы и балета прошло торжественное мероприятие «Отцовский край – родной Донбасс», посвященное пятилетию основания Донецкой Народной Республики.

- Ровно 5 лет назад жители Донбасса на всенародном референдуме единодушно высказались за свободу и независимость, за справедливость и равноправие, - обратился к собравшимся Глава ДНР Денис Пушилин. - И сейчас, в День Республики, я хочу сказать большое спасибо всем гражданам нашего государства, сохранившим веру в ценности и идеалы, дорогие для каждого из нас. Благодарю всех наших граждан, для кого Донецкая Народная Республика стала делом жизни. Мы сильны, мы развиваемся — все это возможно благодаря вам!

Постепенно, шаг за шагом, мы возвращаемся домой — в Россию, становясь все ближе друг к другу, - отметил Пушилин. - Теперь жители Донецкой Народной Республики имеют возможность стать гражданами Российской Федерации. Это начало новой эпохи! Эпохи воссоединения русского народа. Ради этого пять лет назад мы вышли на референдум. Ради этого который год мы отстаиваем свою свободу.

Затем Глава ДНР вручил государственные награды — орден Республики, орден Дружбы, медали «За трудовую доблесть», почетные знаки, почетные грамоты и благодарности иностранным гостям, депутатам, главам администраций городов и районов ДНР, педагогам, медикам, работникам культуры, спасателям, правоохранителям — всего около ста человек.

ИСТОЧНИК KP.RU