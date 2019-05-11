На шествие «Лента времени» в Донецке вышло 40 тысяч жителей

СЕГОДНЯ 18:31 2019-05-11T18:31:46+03:00

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Торжества переместились на главную улицу столицы – Артема и площадь Ленина. По проспекту прошла 40-тысячная колонна дончан и гостей столицы. Люди несли фотографии, на которых запечатлен период становления и развития республики с 2014 года. Духовой оркестр Донецкого высшего общевойскового командного училища исполнял марши.

А возглавляли колонну Глава ДНР Денис Пушилин, руководители министерств, депутаты Народного Совета, а также зарубежные делегаты. Конечной точкой маршрута стала центральная площадь Ленина. Здесь перед дончанами выступят звезды российской эстрады Стас Костюшкин и Алексей Воробьев. А в 21 час небо над площадью озарит большой фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU