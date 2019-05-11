2019-05-11T18:31:46+03:00
Политика

На шествие «Лента времени» в Донецке вышло 40 тысяч жителей

В ДНР празднуют пятилетие провозглашения Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Шествие в честь Дня Республики стало для дончан традициейШествие в честь Дня Республики стало для дончан традициейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

Торжества переместились на главную улицу столицы – Артема и площадь Ленина. По проспекту прошла 40-тысячная колонна дончан и гостей столицы. Люди несли фотографии, на которых запечатлен период становления и развития республики с 2014 года. Духовой оркестр Донецкого высшего общевойскового командного училища исполнял марши.

А возглавляли колонну Глава ДНР Денис Пушилин, руководители министерств, депутаты Народного Совета, а также зарубежные делегаты. Конечной точкой маршрута стала центральная площадь Ленина. Здесь перед дончанами выступят звезды российской эстрады Стас Костюшкин и Алексей Воробьев. А в 21 час небо над площадью озарит большой фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Киев не сможет лишить дончан украинской пенсии за паспорт РФ
День Республики: «Россия – Родина-мать» в исполнении Главы ДНР прозвучала в центре Донецка
Денис Пушилин: шаг за шагом, мы возвращаемся домой, в Россию, становясь все ближе друг к другу
Открытие нового мотосезона собрало в Луганске больше тысячи мотоциклистов
Жизнь после провозглашения ЛНР: в Кировске появилось пять новых СМИ
Иностранным гостям показали в Донецке достижения Республики
Республики Донбасса выпустили совместную марку в честь пятилетия ДНР и ЛНР
ВСУ наращивают боевую мощь в районе населенного пункта Золотое
В Донбассе морпех из 35-й бригады застрелил капитана ВСУ, требовавшего идти в разведку
Раненых в Донбассе украинских солдат повезут лечиться в Германию
33 погибших и 107 раненых: Киев в разы занижает потери своей армии в Донбассе