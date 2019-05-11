Иностранным гостям показали в Донецке достижения Республики

СЕГОДНЯ 17:53 2019-05-11T17:53:42+03:00

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Сегодня большая делегация иностранных гостей побывала на выставке достижений ДНР, которая работает в парке имени Ленинского Комсомола. Об этом сообщает пресс-служба Главы ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин и гости Республики ознакомились с выставочными стендами, на которых представлены достижения министерств ДНР и предприятий. Посетителей встречали руководители ведомств, которые рассказали о достижениях агропромышленном секторе, здравоохранении, образовании, угольной и металлургической промышленности, социальной сфере, информационной политике, дипломатической деятельности, культуре, спорте, ликвидации чрезвычайных ситуаций, строительстве и восстановлении инфраструктуры и объектов жилого фонда, пострадавших от обстрелов. На выставке были представлены разработки и достижения силовых ведомств.

Побывать на выставке жители ДНР могут не только сегодня. В воскресенье, 12 мая, она начнет работать в 11 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU