Жизнь после провозглашения ЛНР: в Кировске появилось пять новых СМИ

СЕГОДНЯ 18:15 2019-05-11T18:15:25+03:00

До событий 2014 года в Кировске телевидения вообще не было. Фото: nashagazeta.net

Изменить размер текста: A A

После провозглашения независимости ДНР и ЛНР произошли большие изменения в структуре региональных СМИ. Коснулось это не только крупных городов. Так, в Кировске на момент провозглашения ЛНР была всего одна радиостанция, а спустя пять лет работают собственный телеканал, онлайн радио, газета и два новостных сайта. Об этом рассказала главный редактор ГУП ЛНР «Редакция «Информационный вестник»» Ольга Степанова.

— Ситуация очень усложнилась уже в мае 2014 года. У нас была еще газета, и почти все журналисты к тому моменту разбежались. Поэтому осталось только радио, причем проводное. Но такое радио очень уязвимо, так как начали попадать снаряды, и наше поле стало становиться все меньше и меньше, а в октябре в сердце «Укртелекома» попал снаряд, где стояла аппаратура, — поделилась Ольга Степнова.

По ее словам ситуация изменилась, когда в Кировск пришло ополчение. Они не просто возобновили вещание с помощью новой аппаратуры, но и увеличило радиус его действия. Так что слушать «Говорит Кировск» могли даже в Лисичанске.

Постепенно областной город при поддержке Республики стал наполняться все новыми СМИ. И уже к 2019 году Ольга Степанова может похвастаться наличием двух радио (одно из них онлайн), газетой, телеканалом и двумя новостными сайтами.

При этом для регулярной работы всех шести СМИ необходимо всего 14 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU