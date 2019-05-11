2019-05-11T17:32:59+03:00
Политика

Республики Донбасса выпустили совместную марку в честь пятилетия ДНР и ЛНР

В процедуре спецгашения марки приняли участие Денис Пушилин и Леонид Пасечник
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На купоне изображены карты республик в пределах бывших Донецкой и Луганской областей. Фото: dan-news.infoНа купоне изображены карты республик в пределах бывших Донецкой и Луганской областей. Фото: dan-news.info
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Сегодня главы двух республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник приняли участие в торжественном введении в обращение сцепки художественных марок, конверта первого дня и специального штепмеля первого дня, приуроченное к пятилетию Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает пресс-служба Главы ДНР.

Спецгашение прошло в Донецком театре оперы и балета. Кроме руководителей республик на конверте свои подписи поставили министр связи ДНР Виктор Яценко и директор ГП «Почта Донбасса» Денис Неудачин.

Сцепка «Совместный выпуск. 5 лет ДНР и ЛНР» состоит из двух художественных марок, посвященных народным республикам. Общим фоном выступает панорама Донецка и Луганска. На почтовой марке изображены гербы республик, а также специальные памятные эмблемы. На купоне изображены карты республик в пределах бывших Донецкой и Луганской областей, выполненные в цветах государственных флагов.

- Сегодняшнее гашение марки абсолютно логично. Мы двигаемся дальше плечом к плечу с Луганской Народной Республикой. У нас теплые и дружественные отношения, считаю, что между нами не должно быть никаких преград. У нас все общее – начиная от референдума, и у нас общие друзья и, к сожалению, враги, — сказал Денис Пушилин.

Напомним, сегодня на праздничные мероприятия в Республику прибыло рекордное количество гостей — 173 человек. В частности, из Российской Федерации, Луганской Народной Республики, Республик Южная Осетия и Абхазия, Чешской и Словацкой Республик, а также ряда других государств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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