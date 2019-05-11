В Донбассе морпех из 35-й бригады застрелил капитана ВСУ, требовавшего идти в разведку

СЕГОДНЯ 16:47 2019-05-11T16:47:47+03:00

Морские пехотинцы не хотят быть пушечным мясом для своего командования. Фото: twitter.com/ukrmilitary

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- Нам продолжает поступать информация о состоянии дел в 35-й бригаде морской пехоты, - сообщил сегодня начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

В период с 5 по 10 мая в бригаде работали две комиссии с целью изучения положения дел, результаты заставили командование ООС пойти на крайние меры в отношении командира бригады Николая Паласа, который был вызван на аттестационную комиссию с целью определения его соответствия занимаемой должности.

- Для реабилитации в глазах нового командующего ООС Палас 9 мая поставил задачу офицеру 88-го батальона 35-й бригады капитану Голику возглавить диверсионно-разведывательную группу и осуществить боевую вылазку в районе Старогнатовки, - рассказал подробности Безсонов. - Подчиненные Голика отказались выполнять приказ, мотивируя провалом прошлой вылазки ДРГ и потерей личного состава.

Тогда Голик решил призвать подчиненных к совести, потом стал угрожать военным трибуналом и тюремным заключением. В ходе словесной перепалки один военнослужащий из автомата выстрелил в своего командира.

- Чтобы не предавать огласке происшествие и избежать уголовной ответственности, Палас приказал представить смерть Голика, как боевую потерю, полученную в результате обстрела со стороны Народной милиции, - сообщил Безсонов.

Напомним, что защитники ДНР в начале мая предотвратили проникновение в Республику украинских диверсантов к югу от Донецка. В результате боя морпехи отступили с потерями, оставив при этом одного раненого сослуживца на поле боя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/708179" frameborder="0"></iframe> Даниил Безсонов рассказал о разборках в 35-й бригаде морской пехоты.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU