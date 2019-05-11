2019-05-11T16:34:20+03:00
Политика

Раненых в Донбассе украинских солдат повезут лечиться в Германию

Их количество пока неизвестно
Екатерина Сорока
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Перед посещением конференции нужно будет получить аккредитацию до 13 мая. Фото: germania.oneПеред посещением конференции нужно будет получить аккредитацию до 13 мая. Фото: germania.one
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Бойцы ВСУ, которые получили тяжелые ранения во время службы в Донбассе, могут получить возможность пройти курс лечения в клиниках бундерсвера - немецкой армии. Об этом сообщили в пресс-службе посольства ФРГ в Киеве.

— Такого рода помощь бундесвера на Украине предоставляется уже в восьмой раз. С 2014 по 2019 год вооруженные силы Германии перевезли 112 украинских раненых, из которых 88 прошли стационарное лечение в больницах бундесвера. Еще девять пострадавших в Донбассе бойцов лечили в гражданских клиниках, — говорится в сообщении посольства.

При этом в сообщении не казано, сколько солдат ВСУ бундерсвер готов принять в этот раз.

Гуманитарная медицинская миссия на Украине заканчивается 14 мая. После чего посол и военный атташе уедут обратно в Германию. Но перед этим господин Эрнст Райхель и Норберт Гесс проведут пресс-конференцию для украинских СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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