Раненых в Донбассе украинских солдат повезут лечиться в Германию
Бойцы ВСУ, которые получили тяжелые ранения во время службы в Донбассе, могут получить возможность пройти курс лечения в клиниках бундерсвера - немецкой армии. Об этом сообщили в пресс-службе посольства ФРГ в Киеве.
— Такого рода помощь бундесвера на Украине предоставляется уже в восьмой раз. С 2014 по 2019 год вооруженные силы Германии перевезли 112 украинских раненых, из которых 88 прошли стационарное лечение в больницах бундесвера. Еще девять пострадавших в Донбассе бойцов лечили в гражданских клиниках, — говорится в сообщении посольства.
При этом в сообщении не казано, сколько солдат ВСУ бундерсвер готов принять в этот раз.
Гуманитарная медицинская миссия на Украине заканчивается 14 мая. После чего посол и военный атташе уедут обратно в Германию. Но перед этим господин Эрнст Райхель и Норберт Гесс проведут пресс-конференцию для украинских СМИ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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