33 погибших и 107 раненых: Киев в разы занижает потери своей армии в Донбассе

СЕГОДНЯ 15:40 2019-05-11T15:40:10+03:00

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- 9 мая постоянный представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук на заседании постоянного совета стран-участниц ОБСЕ заявил, что за март и апрель месяц в зоне проведения ООС погибли 19 украинских военнослужащих, еще 92 получили ранения, - рассказал сегодня офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. - Но по данным нашей разведки, за этот же период только в зоне ответственности ОТГ «Север» (эта оперативно-тактическая группа дислоцируется в Луганской области. – Авт.) небоевые потери противника составили 33 военнослужащих убитыми и 107 ранеными.

Причем даже смена руководства ООС не повлияла на рост количества случаев небоевых потерь.

- Очередной факт был установлен нашим осведомителем из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, - добавил Филипоненко. - 7 мая, военнослужащий восьмого батальона бригады, не выдержав унижений со стороны сослуживцев, совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из личного оружия. Эта небоевая потеря командиром бригады полковником Василием Зубаничем скрыта и представлена как боевая, полученная в результате выдуманных обстрелов со стороны ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU