День Республики: Леонид Пасечник приехал в Донецк на пятилетие ДНР

СЕГОДНЯ 15:29 2019-05-11T15:29:36+03:00

За образования ДНР пять лет назад проголосовало 89,7% населения Донецкой области. Фото: lugansk1.info

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11 мая в центре Донецка проходят городские мероприятия, посвященные празднованию Дня Республики. К торжеству местных жителей присоединился и Леонид Пасечник, который приехал из Луганска в сопровождении иностранной делегации. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ЛНР.

— Поздравляю братскую Республику с Днем создания ДНР! Желаю каждому жителю крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой! — поздравил ранее Леонид Пасечник жителей ДНР в своем Twitter аккаунте.

Вместе с Главой ЛНР в Донецк приехала иностранная делегация. В ее составе было около 20 представителей из России, Абхазии и Южной Осетии. Они посещают мероприятия в столице Республики: выставку, посвященную достижениям ДНР за годы независимости, театрализованный концерт «Отцовский край – родной Донбасс».

Уже завтра в центре Луганска также будут проходить масштабные городские мероприятия. Ведь луганчане празднуют день провозглашения ЛНР 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU