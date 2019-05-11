2019-05-11T15:10:37+03:00
Политика

Итальянский писатель Сильвио Маркони передал библиотекам ЛНР второе издание своей книги о Донбассе

Книга называется «Донбасс. Черные нити памяти прерваны»
Екатерина Сорока
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Вечером после парада Маркони отправился на встречу с ветеранами ЛНР, чтобы поговорить о войне и передать привет от итальянских партизан. Фото: riafan.ruВечером после парада Маркони отправился на встречу с ветеранами ЛНР, чтобы поговорить о войне и передать привет от итальянских партизан. Фото: riafan.ru
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10 мая итальянский писатель Сильвио Маркони приехал в Луганск с гуманитарной миссией – он привез второе издание своей книги под названием «Донбасс. Черные нити памяти прерваны». Писатель передал экземпляры книги в библиотеки Республики. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов ЛНР.

— Эта книга – мой вклад в информирование о реальных событиях Великой Отечественной войны. День Победы, которой мы отметили 9 Мая, священен для всех антифашистов. И сегодня очень важно не допустить возрождения нацизма. Для этого необходимо освещать реальное положение дел, вскрывать связи между прошлым и настоящим. Эта книга – мой небольшой вклад в борьбу против фашизма, — отметил Сильвио Маркони.

Сильвио Маркони – известный писатель и антифашист. В 2016 году вышло первое издание его книги «Донбасс. Черные нити памяти прерваны». Через три года он приехал, чтобы подарить второе издание местным библиотекам. А также для участия в праздновании Дня Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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