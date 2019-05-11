2019-05-11T14:24:26+03:00
Политика

День Республики: Денис Пушилин встретился с делегациями из дружественных стран

На торжества в ДНР приехали представители из России, ЛНР, Крыма, Башкортостана, Южной Осетии, Абхазии, Словакии и Чехии
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Денис Пушилин отметил важность поддержки дружественных государств. Фото: denis-pushilin.ruДенис Пушилин отметил важность поддержки дружественных государств. Фото: denis-pushilin.ru
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Сегодня Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин встретился с представителями официальных делегаций из дружественных стран, которые прибыли в Донецк для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Республики. Об этом сообщает пресс-служба Главы ДНР.

В числе почетных гостей член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, Герой России, действительный государственный советник Российской Федерации I класса Олег Белавенцев, депутаты Государственной Думы Казбек Тайсаев, Александр Ющенко, Наталья Поклонская, Андрей Козенко, Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров, Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба, депутат Национального Совета Словакии Петер Марчек, депутат Парламента Чешской Республики от Коммунистической партии Чехии и Моравии Зденек Ондрачек.

- Мы всегда ощущали поддержку дружественных нам государств. Признание Республикой Южная Осетия, всесторонняя помощь Российской Федерации, братская поддержка Луганской Народной Республики, Абхазии, участие других стран. Безусловно, это стало залогом того, что Донецкая Народная Республика есть и развивается. И будет развиваться, конечно, во многом благодаря вашей поддержке, – сказал Глава ДНР Денис Пушилин.

Сегодня в Донецкой Народной Республике запланированы многочисленные праздничные мероприятия. В частности, в Донецке открылась выставка достижений Донецкой Народной Республики. На улице Артема состоятся театрализованный концерт «Отцовский край – родной Донбасс» и масштабная историко-политическая акция «Лента времени». Вечером на площади Ленина пройдет большой концерт с участием звезд российской эстрады, а кульминацией торжества станет праздничный фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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