Иностранные сторонники ДНР были награждены почетными медалями МИД Республики

СЕГОДНЯ 14:02 2019-05-11T14:02:52+03:00

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10 мая в столицу ДНР прибыли иностранные делегации сторонников Республики из 11 стран мира. Встреча с ними состоялась в библиотеке имени Крупской, где гостям вручили почетные медали «За содействие» и «За вклад в развитие международных связей». Об этом стало известно от министра иностранных дел ДНР Натальи Никоноровой.

— Мы подошли к пятилетию Республики в достаточно сложной международной обстановке. Тем не менее, мы осуществляем с вашей помощью нашу внешнеполитическую деятельность, в частности благодаря работе представительских центров. Мы безмерно благодарны всем вам за вашу работу, за то, что вы делаете для ДНР в своих странах, — поделилась на встрече Наталья Никонорова.

Известно, что на встрече присутствовали: представители из России, Белоруссии, Австрии, Италии, Бельгии, Германии, Финляндии, Сербии, Франции, Турции и Норвегии.

В ходе встречи с министром иностранных дел ДНР представители из России и Белоруссии были награждены медалями «За содействие», а Италии и Берлина — «За вклад в развитие международных связей». Все остальные получили благодарственные письма МИД ДНР.

Иностранные представителии будут участвовать в городских мероприятиях по случаю празднования пятилетия Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU