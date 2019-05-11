2019-05-11T14:02:52+03:00
Политика

Иностранные сторонники ДНР были награждены почетными медалями МИД Республики

Делегации приехали из 11 стран мира
Екатерина Сорока
Поделиться:
Делегацию представителей составляют бизнесмены, представители культуры и политики. Фото: mid-dnr.suДелегацию представителей составляют бизнесмены, представители культуры и политики. Фото: mid-dnr.su
Изменить размер текста:

10 мая в столицу ДНР прибыли иностранные делегации сторонников Республики из 11 стран мира. Встреча с ними состоялась в библиотеке имени Крупской, где гостям вручили почетные медали «За содействие» и «За вклад в развитие международных связей». Об этом стало известно от министра иностранных дел ДНР Натальи Никоноровой.

— Мы подошли к пятилетию Республики в достаточно сложной международной обстановке. Тем не менее, мы осуществляем с вашей помощью нашу внешнеполитическую деятельность, в частности благодаря работе представительских центров. Мы безмерно благодарны всем вам за вашу работу, за то, что вы делаете для ДНР в своих странах, — поделилась на встрече Наталья Никонорова.

Известно, что на встрече присутствовали: представители из России, Белоруссии, Австрии, Италии, Бельгии, Германии, Финляндии, Сербии, Франции, Турции и Норвегии.

В ходе встречи с министром иностранных дел ДНР представители из России и Белоруссии были награждены медалями «За содействие», а Италии и Берлина — «За вклад в развитие международных связей». Все остальные получили благодарственные письма МИД ДНР.

Иностранные представителии будут участвовать в городских мероприятиях по случаю празднования пятилетия Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Иностранным гостям показали в Донецке достижения Республики
Республики Донбасса выпустили совместную марку в честь пятилетия ДНР и ЛНР
ВСУ наращивают боевую мощь в районе населенного пункта Золотое
В Донбассе морпех из 35-й бригады застрелил капитана ВСУ, требовавшего идти в разведку
Раненых в Донбассе украинских солдат повезут лечиться в Германию
33 погибших и 107 раненых: Киев в разы занижает потери своей армии в Донбассе
День Республики: Леонид Пасечник приехал в Донецк на пятилетие ДНР
Итальянский писатель Сильвио Маркони передал библиотекам ЛНР второе издание своей книги о Донбассе
День Республики: Денис Пушилин встретился с делегациями из дружественных стран
В результате минометного обстрела Донецка поврежден дом
Итальянский режиссер Лука Беларди хочет снять фильм о «Донбасс Опера»
На подконтрольной Киеву территории Донбасса за долги отключат украинское телевидение
11 мая жители ДНР смогут гулять всю ночь - комендантский час приостановлен
В Донецке пройдет турнир по борьбе с призовым фондом 800 тысяч рублей
11 мая в ДНР выступят Стас Костюшкин, Алексей Воробьев, Анна Семенович и другие артисты из России
Глава ЛНР вручил почетные знаки организаторам референдума 2014 года
Денис Пушилин наградил военнослужащих ДНР «Георгиевским крестом»
Украинская армия почти в три раза нарастила интенсивность обстрелов ДНР
Фильм о Герое ДНР Арсене Павлове покажут в Сирии
На Саур-Могиле в Донбассе четыре Т-72 исполнили «Танковый вальс»
Житель ЛНР был ранен осколком во время обстрела украинской армией
Где в Донецке и Макеевке ограничат 11 мая движение транспорта
Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с пятой годовщиной референдума о независимости
Погода в Луганске: 11 мая будет до 23 градусов тепла
Погода в Донецке: 11 мая будет облачно, до 20 градусов тепла