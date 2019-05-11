2019-05-11T13:47:24+03:00
Политика

В результате минометного обстрела Донецка поврежден дом

Он находится на улице Степной на 2-й площадке
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сотрудник СЦКК зафиксировал повреждения дома от обстрела улицы Степной. Фото: dnr-sckk.ruСотрудник СЦКК зафиксировал повреждения дома от обстрела улицы Степной. Фото: dnr-sckk.ru
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Вчера вечером ВСУ открыли по Донецку мощный огонь из минометов калибром 120 и 82 мм. Под обстрел попал поселок Октябрьский и Вольво-центр на севере столицы. Сегодня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о том, что в результате этого обстрела повреждения получил жилой дом.

- Повреждена кровля и оконное остекление в доме по адресу улица Степная, 114, — сказано в сообщении.

Напомним, что 10 мая украинская армия почти в три раза нарастила интенсивность обстрелов ДНР. По территории Республики был выпущен 191 боеприпас. А всего ВСУ 15 раз нарушили режим прекращения огня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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