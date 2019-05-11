2019-05-11T13:06:10+03:00
Звезды

Итальянский режиссер Лука Беларди хочет снять фильм о «Донбасс Опера»

Это будет полнометражная документальная картина о культуре Донбасса в военное время
Екатерина Сорока
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По словам режиссера, картину смогут посмотреть не только в России и ДНР, но и в Европе. Фото: rian.com.uaПо словам режиссера, картину смогут посмотреть не только в России и ДНР, но и в Европе. Фото: rian.com.ua
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Итальянский режиссер и оператор Жан Лука Беларди планирует снять полнометражный документальный фильм о театре оперы и балеты «Донбасс Опера» в военное время. Об этом он рассказал на встрече с министром иностранных дел ДНР Натальей Никоноровой.

— Ваше сопротивление нас очень сильно вдохновляет. Отстаивая свою культурную идентичность, вы победите! Мы думаем, что Донбасс – это не просто регион, а символ борьбы против мощных темных сил. Нам кажется, что сейчас тот самый момент, когда все люди на земном шаре могут понять, что ваша культура достойна права на существование. По моему мнению, сейчас самое время создавать новые фильмы, — поделился Лука Беларди.

Напомним, что Жан Лука Беларди не первый раз посетил Донбасс для съемок фильма. Ранее он приезжал в качестве оператора. Тогда он участвовал в съемках фильма «Тихо! Идет спектакль» - о деятельности театра «Донбасс Опера» во время войны. Но картина получила только короткий метр.

Сейчас Лука Беларди выступает в качестве одного из режиссеров и фильм «Тихо!» может стать основой для создания нового, но уже полнометражного проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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