На подконтрольной Киеву территории Донбасса за долги отключат украинское телевидение

СЕГОДНЯ 12:36 2019-05-11T12:36:29+03:00

Если переводить долг региона в российскую валюту, то он составляет почти три миллиона рублей. Фото: day.kyiv.ua

Изменить размер текста: A A

На подконтрольной украинскими вооруженным силам территории Донбасса частично отключат вещание телеканалов. Причиной таких мер стал денежный долг региона. Он составляет 1,1 миллиона гривен. Если перевести на российскую валюту, то это почти 3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе отдела по коммуникациям АО «ДТЭК Донецкие электросети», которые и обеспечивают электроснабжение вещания на подконтрольной территории Донбасса.

— К сожалению, многомесячные переговоры между должником и оператором системы распределения так и не дали результатов. У компании нет иного выхода, как ограничить энергоснабжение объектов Концерна РРТ в Донецкой области, — говорится в сообщении.

Из-за того, что Концерн РРТ на уступки не идет, в скором времени он не сможет транслировать телеканалы на территории Донецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU