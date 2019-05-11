На подконтрольной Киеву территории Донбасса за долги отключат украинское телевидение
На подконтрольной украинскими вооруженным силам территории Донбасса частично отключат вещание телеканалов. Причиной таких мер стал денежный долг региона. Он составляет 1,1 миллиона гривен. Если перевести на российскую валюту, то это почти 3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе отдела по коммуникациям АО «ДТЭК Донецкие электросети», которые и обеспечивают электроснабжение вещания на подконтрольной территории Донбасса.
— К сожалению, многомесячные переговоры между должником и оператором системы распределения так и не дали результатов. У компании нет иного выхода, как ограничить энергоснабжение объектов Концерна РРТ в Донецкой области, — говорится в сообщении.
Из-за того, что Концерн РРТ на уступки не идет, в скором времени он не сможет транслировать телеканалы на территории Донецкой области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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