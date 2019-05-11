11 мая жители ДНР смогут гулять всю ночь - комендантский час приостановлен

СЕГОДНЯ 12:06 2019-05-11T12:14:46+03:00

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В связи с пятилетней годовщиной референдума в Донецкой Народной Республике будет временно приостановлено действие комендантского часа.

- Приостановить действие режима комендантского часа на территории Донецкой Народной Республики с 23:00 часов 11 мая до 05:00 часов 12 мая. – говорится в распоряжении Главы ДНР Дениса Пушилина.

В День Республики дончан ждет масса развлекательных мероприятий. В парке Ленинского Комсомола пройдет выставка достижений ДНР (она началась в 11 часов). В 17 часов по улице Артема начнется большое праздничное шествие. В 17.30 – на площади Ленина начнется концерт российских звезд эстрады. А завершится праздник салютами в 21.00 на площади Ленина и в парке имени Щербакова.

Так что жители ДНР 11 мая смогут гулять всю ночь, не боясь нарушить комендантский час. Впрочем, это не значит, что можно будет не соблюдать общественный порядок. Для особо ретивых стоит напомнить, что в это время на улицы выйдут усиленные патрули.

ИСТОЧНИК KP.RU