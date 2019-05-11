В Донецке пройдет турнир по борьбе с призовым фондом 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:48 2019-05-11T11:48:37+03:00

Изменить размер текста: A A

С 10 мая в Донецке начинается регистрация для участия в открытом республиканском турнире по греко-римской борьбе на призы чемпиона Европы, победителя Кубка мира, заслуженного мастера спорта Руслана Хакимова. Призеры турнира разделят между собой 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

— Соревнования пройдут в командном зачете среди юношей 2005-2006 годов рождения в весовых категориях 32, 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 65 килограммов; в возрастной категории 2007-2008 годов рождения — 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 44, 48 и свыше 48 килограммов. Спортсмены 2002-2004 годов рождения посоревнуются в личном зачете. Среди старших юношей состязания будут проводиться в весе 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80 и свыше 80 килограммов, — говорится в сообщении.

При этом участие в турнире могут принять только те спортсмены, кто подходит под следующие требования: возраст и вес соответствуют одной из категорий, входят в олимпийский резерв детско-юношеских спортивных школ, клубов, организаций не ниже второго юношеского разряда.

Открытие турнира назначено на первое июня в спортивном комплексе «Норд».

ИСТОЧНИК KP.RU