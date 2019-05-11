11 мая в ДНР выступят Стас Костюшкин, Алексей Воробьев, Анна Семенович и другие артисты из России

СЕГОДНЯ 11:06 2019-05-11T11:06:49+03:00

Стас Костюшкин выступит перед жителями Донецка и Макеевки. Фото: facebook.com/СтасКостюшкин

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По случаю празднованя Дня Республики в ДНР приехал целый десант известных российских исполнителей. По информации Русского центра, концерты звезд пройдут 11 мая в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Торезе и других городах ДНР.

Перед жителями столицы ДНР выступят Алексей Воробьев и Стас Костюшкин. Концерт начнется после торжественной части в 17.30 на площади Ленина.

С известными композициями для жителей Макеевки выступят Стас Костюшкин и солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк. Концерт начнется в 18:15 на площади Ленина.

Жителей Енакиево с Днем Республики поздравят Анна Семенович, Любовь Шепилова, Константин Крымский, Мали Седогина, а также Паскаль (Павел Титов). Концерт состоится на площади Ленина в 18:15.

Затем Любовь Шепилова, Константин Крымский, Мали Седогина, Паскаль, а также Сергей Куприк выступят в Горловке.

Группа «Фабрика» выступит в Торезе на центральной площади города. Начало в 20.15. Группа «Кватро» даст концерт в Амвросиевке на площади Ленина. Начало в 20.00.

Шансонье Александр Дадали выступит в Шахтерске и Новоазовске.

Кроме того, в других городах Республики выступят региональные народные коллективы из РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU