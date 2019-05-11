Украинская армия почти в три раза нарастила интенсивность обстрелов ДНР

СЕГОДНЯ 10:40 2019-05-11T10:40:49+03:00

По поселку Октябрьский в Донецке стреляли из минометов. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В минувшие сутки под огнем ВСУ оказались Горловка, Донецк, Ясиноватая и другие населенные пункты

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Сегодня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о том, что за истекшие сутки украинские войска 15 раз нарушили условия Минских соглашений о режиме прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов составило 191 единицу. В то время, как 9 мая количество боеприпасов, выпущенных по территории ДНР, составило 71 единицу.

ВСУ применяли следующие виды вооружения:

Горловское направление: минометы 82 мм – 1 раз (4 мины); РПГ/СПГ – 1 раз (3 гранаты); АГС – 2 раза (30 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 1 раз.

Донецкое направление: минометы 120 мм – 2 раза (19 мин); минометы 82 мм – 4 раза (22 мины); БМП/БТР – 1 раз (4 выстрела); РПГ/СПГ – 6 раз (24 гранаты); АГС – 3 раза (89 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 5 раз; стрелковое оружие – 6 раз.

В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие населенные пункты: Горловка (пос. Байрак), Зайцево, Широкая Балка, Донецк (пос. шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр) Минеральное, Ясиноватая, Жабичево, Спартак.

Вчера ВСУ трижды в течение дня подвергли обстрелу с применением минометов калибром 120 и 82 мм поселок Октябрьский в Донецке.

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU