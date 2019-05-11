Денис Пушилин наградил военнослужащих ДНР «Георгиевским крестом»

СЕГОДНЯ 10:46 2019-05-11T10:46:18+03:00

Награждение прошло в день после празднования Дня Победы и перед Днем провозглашения ДНР. Фото: denis-pushilin.ru

Всего было награждено девять военнослужащих

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10 мая Глава Республики Денис Пушилин наградил девятерых военнослужащих Народной милиции ДНР почетными знаками и «Георгиевскими крестами». Об этом сообщили на официальном сайте Главы государства.

— Благодаря вашему героизму, мужеству, самоотверженности и любви к Родине народ Донбасса имеет возможность праздновать пятилетие Республики. Вы стали надежным щитом на пути агрессора, приложив максимум усилий, чтобы враг не прошел, — приводят на сайте слова Пушилина, сказанные на награждении. — Благодаря вам мы развиваемся, поднимаем экономику и промышленность, строим мирную жизнь. Ваш подвиг навсегда останется в героической летописи нашего государства!

Знаки отличия получили военнослужащие, которые проявили героизм во время защиты Республики. Поэтому Глава Республики наградил этих бойцов знаком отличия «За заслуги перед Республикой» и «Георгиевским крестом» первой, второй, третьей и четвертой степени.

ИСТОЧНИК KP.RU