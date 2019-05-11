2019-05-11T09:56:18+03:00
Политика

Фильм о Герое ДНР Арсене Павлове покажут в Сирии

Организацией занимается российский актер Алексей Огурцов
Екатерина Сорока
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В фильме «Его батальон» также включены видеофрагменты со сражений за донецкий аэропорт. Фото: news-front.infоВ фильме «Его батальон» также включены видеофрагменты со сражений за донецкий аэропорт. Фото: news-front.infо
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10 мая в кинотеатре «Звездочка» состоялся показ документального фильма о Герое ДНР Арсене Павлове, известного под позывным «Моторола». Кроме жителей Донецка в зале кинотеатра присутствовали гости Республики российские актеры Виктория Тарасова и Алексей Огурцов. Они выразили свое намерение показать документальную картину в Сирии.

— Я всегда говорю, что народ Донецка и Луганска – героические люди. Здесь мир нарушают выстрелы и взрывы, гибнут люди. Я считаю, это сумасшедшая несправедливость. Этот фильм о войне в Донбассе и о герое, защищавшем Родину, будет показан еще и в Сирийской Арабской Республике. Я сделаю все, чтобы его там показали, — поделился Алексей Огурцов.

Виктория Тарасова также дополнила слова своего коллеги и сказала, что такие фильмы как «Его батальон» очень важны, потому что он показывает людям героев, с которых нужно брать пример.

Напомним, что фильм «Его батальон» рассказывает историю не только об Арсене Павлове, но и про весь его батальон. В картину вошли интервью и документальные видео из их жизни и боев в период с 2014 по 2015 год.

Объединил все эти видеофрагменты в одну историческую ленту донецкий документалист Максим Фадеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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