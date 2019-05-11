На Саур-Могиле в Донбассе четыре Т-72 исполнили «Танковый вальс»

СЕГОДНЯ 09:45 2019-05-11T09:45:53+03:00

Посмотреть на представление пришли две с половиной тысячи дончан

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Защитники ДНР впервые исполнили перед зрителями «Танковый вальс» - синхронное движение под музыку боевых машин. На площадке перед мемориальным комплексом Саур-Могила собрались две с половиной тысячи человек. Зрителями необычного зрелища стали ветераны Великой Отечественной войны, руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, начальник управления Народной милиции ДНР Денис Синенков, жители и гости ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

Четыре танка Т-72 выполнили синхронные движения под музыкальные композиции. Кроме «вальса» были показаны точные маневры при разрезании овощей и фруктов, забивании гвоздей и другие трюки.

- Танкисты показали высочайший уровень мастерства. Могу сказать, что тренировки проходили в очень сжатые сроки. За две недели мы смогли подготовить экипажи так, чтобы зрителям все понравилось, — рассказал командир отдельного танкового батальона полковник Петр Ручьев.

ИСТОЧНИК KP.RU