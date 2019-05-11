Житель ЛНР был ранен осколком во время обстрела украинской армией

СЕГОДНЯ 09:08 2019-05-11T09:08:37+03:00

За минувшие сутки киевские силовики восемь раз обстреливали территорию Республики

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- В результате обстрела, который продолжался 10 мая с 6.30 до 7.00, населенного пункта Калиново, входящего в состав Первомайского горсовета, проникающее осколочное ранение получил житель Республики 1967 года рождения, - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

А всего за минувшие сутки киевские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Об этом сегодня рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков Калиново и Фрунзе, села Желобок и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.

Огонь велся из 152-мм и 122-мм артиллерийских орудий, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU